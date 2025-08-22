N°80 Connexion Via Allier Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier
Au départ du site des Hurlevents sur le plateau du Vernet, descendez le long de l’espace naturel sensible de la Côte Saint-Amand jusqu’à Abrest.
+33 4 70 59 37 89
English :
From the Hurlevents site on the Vernet plateau, descend along the Côte Saint-Amand nature reserve to Abrest.
Deutsch :
Vom Standort Hurlevents auf dem Plateau du Vernet aus wandern Sie entlang des sensiblen Naturraums Côte Saint-Amand hinunter nach Abrest.
Italiano :
Dal sito di Hurlevents sull’altopiano del Vernet, si scende lungo la riserva naturale della Côte Saint-Amand fino ad Abrest.
Español :
Desde el emplazamiento de Hurlevents, en la meseta de Vernet, descienda por la reserva natural de la Côte Saint-Amand hasta Abrest.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme