N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier

N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne

N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne Rue du Vieux Four 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du site des Hurlevents sur le plateau du Vernet, partez à la découverte de paysages merveilleux.

+33 4 70 59 37 89

English : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Set off from the Hurlevents site on the Vernet plateau to discover some wonderful landscapes.

Deutsch : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Vom Standort Hurlevents auf der Hochebene von Vernet aus können Sie wunderbare Landschaften entdecken.

Italiano :

Partendo dal sito di Hurlevents sull’altopiano del Vernet, si parte alla scoperta di paesaggi meravigliosi.

Español : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Partiendo del emplazamiento de Hurlevents, en la meseta de Vernet, se parte para descubrir unos paisajes maravillosos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme