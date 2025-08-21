N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier
N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne
N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne Rue du Vieux Four 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du site des Hurlevents sur le plateau du Vernet, partez à la découverte de paysages merveilleux.
+33 4 70 59 37 89
English : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Set off from the Hurlevents site on the Vernet plateau to discover some wonderful landscapes.
Deutsch : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Vom Standort Hurlevents auf der Hochebene von Vernet aus können Sie wunderbare Landschaften entdecken.
Italiano :
Partendo dal sito di Hurlevents sull’altopiano del Vernet, si parte alla scoperta di paesaggi meravigliosi.
Español : N°81 Les Contreforts Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Partiendo del emplazamiento de Hurlevents, en la meseta de Vernet, se parte para descubrir unos paisajes maravillosos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24