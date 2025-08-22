N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier
vendredi 1 mai 2026.
N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne
N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne Rue du Vieux Four 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis le Vernet, partez sur les traces de la balade qu’effectuait l’empereur Napoléon III sur les bord du Sichon.
+33 4 70 59 37 89
English : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne
From Le Vernet, follow in the footsteps of Emperor Napoleon III as he strolled along the banks of the Sichon.
Deutsch : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Von Le Vernet aus können Sie sich auf die Spuren des Spaziergangs begeben, den Kaiser Napoleon III. an den Ufern des Sichon unternommen hat.
Italiano :
Da Le Vernet, seguite le orme dell’imperatore Napoleone III che passeggiava lungo le rive del Sichon.
Español : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Desde Le Vernet, siga los pasos del emperador Napoleón III mientras paseaba por las orillas del Sichon.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme