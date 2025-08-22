N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier

N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne

N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne Rue du Vieux Four 03200 Le Vernet Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le Vernet, partez sur les traces de la balade qu’effectuait l’empereur Napoléon III sur les bord du Sichon.

+33 4 70 59 37 89

English : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne

From Le Vernet, follow in the footsteps of Emperor Napoleon III as he strolled along the banks of the Sichon.

Deutsch : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Von Le Vernet aus können Sie sich auf die Spuren des Spaziergangs begeben, den Kaiser Napoleon III. an den Ufern des Sichon unternommen hat.

Italiano :

Da Le Vernet, seguite le orme dell’imperatore Napoleone III che passeggiava lungo le rive del Sichon.

Español : N°82 La balade de l’Empereur Espace VTT-FFC Vichy Montagne

Desde Le Vernet, siga los pasos del emperador Napoleón III mientras paseaba por las orillas del Sichon.

