N°83 En remontant le Sichon Espace VTT-FFC Vichy Montagne Le Vernet Allier

Parcours le long du Sichon permettant de découvrir les contreforts de la Montagne Bourbonnaise.
+33 4 70 59 37 89
English : N°83 En remontant le Sichon Espace VTT-FFC Vichy Montagne
A route along the Sichon river to discover the foothills of the Montagne Bourbonnaise.
Deutsch : N°83 En remontant le Sichon Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Strecke entlang des Flusses Sichon, auf der man die Ausläufer der Montagne Bourbonnaise entdecken kann.
Italiano :
Un percorso lungo il fiume Sichon per scoprire le pendici della Montagne Bourbonnaise.
Español : N°83 En remontant le Sichon Espace VTT-FFC Vichy Montagne
Una ruta a lo largo del río Sichon para descubrir las estribaciones de la Montagne Bourbonnaise.
