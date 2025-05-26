Les étangs de la Sologne bourbonnaise Moulins Allier

Les étangs de la Sologne bourbonnaise Moulins Allier vendredi 1 août 2025.

Les étangs de la Sologne bourbonnaise

Les étangs de la Sologne bourbonnaise Place d’Allier 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de Moulins, ville d’art et d’histoire, ce circuit très roulant de 69 kilomètres pour seulement 222 mètres de dénivelé vous transporte à travers la Sologne bourbonnaise.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

Departing from Moulins, a city of art and history, this 69-kilometre circuit with only 222 metres of ascent takes you through the Sologne bourbonnaise.

Deutsch :

Von der Kunst- und Geschichtsstadt Moulins aus führt Sie diese 69 km lange und sehr gut befahrbare Strecke mit nur 222 m Höhenunterschied durch die Sologne bourbonnaise.

Italiano :

Partendo da Moulins, città d’arte e di storia, questo percorso molto facile di 69 chilometri, con soli 222 metri di dislivello, vi porterà attraverso la Sologne bourbonnaise.

Español :

Partiendo de Moulins, ciudad de arte e historia, esta ruta muy fácil de 69 kilómetros, con sólo 222 metros de desnivel, le llevará a través de la Sologne bourbonnaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme