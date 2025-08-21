Les graviers blancs Labastide-Marnhac Lot

Les graviers blancs

Les graviers blancs 46090 Labastide-Marnhac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 33000.0 Tarif :

Ce circuit gravel de 33km et 400 m de dénivelé positif, au départ de la commune de Labastide Marhnac, vous emmène dans un secteur idéal à la pratique du gravel dans le Lot

English :

This 33km gravel circuit, with 400m of ascent, starts in the commune of Labastide Marhnac and takes you through an area ideal for gravel in the Lot

Deutsch :

Diese Gravel-Route von 33 km und 400 m positivem Höhenunterschied, die in der Gemeinde Labastide Marhnac beginnt, führt Sie in ein Gebiet, das ideal für Gravel-Rennen im Lot ist

Italiano :

Questo circuito sterrato di 33 km, con una salita di 400 m, parte da Labastide Marhnac e attraversa una zona ideale per lo sterrato del Lot

Español :

Este circuito de grava de 33 km, con una subida de 400 m, comienza en Labastide Marhnac y te lleva por una zona ideal para la grava en el Lot

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot