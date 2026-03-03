Festival ClassiCahors Ensemble l’Aubade

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 38.8 – 38.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

L’Ensemble l’Aubade tisse un fil sensible entre musiques françaises, espagnoles et polyphonies traditionnelles occitanes

L’Ensemble l’Aubade tisse un fil sensible entre musiques françaises, espagnoles et polyphonies traditionnelles occitanes. Ce programme explore ce que la voix humaine porte de plus intime l’élan de la passion et l’épreuve de la douleur. Désireux de proposer de nouvelles sonorités, plus proches des pratiques vocales anciennes, Antonio Guirao crée l’Ensemble l’Aubade en 2020. Il fait appel pour cela à des chanteurs connaisseurs du répertoire ancien et à la spécialiste en polyphonies traditionnelles, Fanny Chatelain, afin d’obtenir un résultat sonore plus authentique et naturel, moins influencé par des siècles d’évolution de la technique vocale. Musique écrite et musique de tradition se mélangent et interagissent pour proposer une expérience unique dans le paysage musical actuel.

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

English :

The Aubade Ensemble weaves a sensitive thread between French and Spanish music and traditional Occitan polyphony

