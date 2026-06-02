New Sky & Co en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk irlandais Château de Labastide-Marnhac Labastide Marnhac
New Sky & Co en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk irlandais Château de Labastide-Marnhac Labastide Marnhac mercredi 24 juin 2026.
Une musique traditionnelle celtique et folk, aux horizons teintés de bluegrass, avec des compositions originales planantes et virtuoses pour un voyage de partage et d’émotions à écouter et danser sans modération.
A l’affiche également: Du Folk & Pop de Sandra & Derek Morey, la voix crystalline d’Anne Em’, du Flamenco du duo Antaya, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.
L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.
Les réservations sont vivement recommandées.
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