New Sky & Co en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk irlandais Château de Labastide-Marnhac Labastide Marnhac

Une musique traditionnelle celtique et folk, aux horizons teintés de bluegrass, avec des compositions originales planantes et virtuoses pour un voyage de partage et d’émotions à écouter et danser sans modération.

A l’affiche également: Du Folk & Pop de Sandra & Derek Morey, la voix crystalline d’Anne Em’, du Flamenco du duo Antaya, et la belle voix et jeu de guitare raffiné de Michel Griffin – [En]chanteur Franglais – l’animateur du club.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Les réservations sont vivement recommandées.