Soirée Dégustation Brasserie Nova Céleste Labastide-Marnhac
Soirée Dégustation Brasserie Nova Céleste Labastide-Marnhac dimanche 12 juillet 2026.
Labastide-Marnhac
Soirée Dégustation Brasserie Nova Céleste
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Venez rencontrer Lucie et toute la Team Gîte Ethic Simple & Chic lors de la dégustation de la bière Nova Céleste.
Cette bière artisanale certifiée bio fabriquée en Occitanie est le fruit d'un savoir et d'une passion pour cette fermentation qui se décline en 9 choix de bouteilles.
Venez rencontrer Lucie et toute la Team Gîte Ethic Simple & Chic lors de la dégustation de la bière Nova Céleste.
Cette bière artisanale certifiée bio fabriquée en Occitanie est le fruit d'un savoir et d'une passion pour cette fermentation qui se décline en 9 choix de bouteilles.
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 7 57 41 98 26
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English :
Come meet Lucie and the entire G%EEte Ethic Simple & Chic team at the Nova C%E9leste beer tasting.
This certified organic craft beer, brewed in Occitanie, is the result of expertise and a passion for brewing, and is available in 9 different varieties.
L’événement Soirée Dégustation Brasserie Nova Céleste Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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