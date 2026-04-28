Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec folk contemporain Labastide-Marnhac
Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec folk contemporain Labastide-Marnhac mercredi 8 juillet 2026.
Labastide-Marnhac
Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec folk contemporain
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Une voix, une guitare
Une voix, une guitare. Surtout des chansons entêtantes, menées avec générosité et maestria.
La musique, chez Valentine Lambert, c’est une affaire de famille. La chanteuse grandit entre une mère artiste-peintre et un père musicien qui l’initie très tôt à la guitare. Dès l’adolescence, Valentine se met à composer et écrire ses propres morceaux dans lesquels se reflètent déjà ses talents de conteuse d’histoire, bercée par les sonorités folk-americana qui résonnent chez elle depuis toujours. C’est en posant ses valises à Lille pour poursuivre des études cinématographiques que voit le jour son premier EP Un Millénaire , avant de s’envoler en Australie pour près d’un an en 2019.
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com
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One voice, one guitar
L’événement Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec folk contemporain Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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