The Jazz Bicravers en concert pour le Folk Club de Cahors avec Jazz Manouche Labastide-Marnhac
The Jazz Bicravers en concert pour le Folk Club de Cahors avec Jazz Manouche Labastide-Marnhac mercredi 29 juillet 2026.
Labastide-Marnhac
The Jazz Bicravers en concert pour le Folk Club de Cahors avec Jazz Manouche
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
The Jazz Bicravers sont un trio de jazz manouche héritier de Django Reinhardt !
Un bond dans le temps, du Paris des années folles, jusqu'en Nouvelle-Orléans, en passant par l'Europe de l'Est, les Jazz Bicravers, tel les fils du vent, font virevolter sur leurs instruments les échos d'un passé qui nous semble familier
The Jazz Bicravers sont un trio de jazz manouche héritier de Django Reinhardt !
Un bond dans le temps, du Paris des années folles, jusqu'en Nouvelle-Orléans, en passant par l'Europe de l'Est, les Jazz Bicravers, tel les fils du vent, font virevolter sur leurs instruments les échos d'un passé qui nous semble familier. À bord de leur roulotte, les riffs de Django Reinhardt, Angelo Debarre ou encore Biréli Lagrène résonnent au martèlement des guitares qui, comme les danseurs, échapperont à la nuit !
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com
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English :
The Jazz Bicravers are a gypsy jazz trio, heirs to Django Reinhardt!
A leap back in time, from the Paris of the Roaring Twenties, to New Orleans, via Eastern Europe, the Jazz Bicravers, like the sons of the wind, make the echoes of a familiar past twirl on their instruments
L’événement The Jazz Bicravers en concert pour le Folk Club de Cahors avec Jazz Manouche Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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