Informations pratiques

Labastide-Marnhac

Soirée vigneronne au Domaine de la Garde

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Profitez d’une soirée chaleureuse animée par un groupe de musique live autour d'un bon repas

Profitez d’une soirée chaleureuse animée par un groupe de musique live autour d'un bon repas. Cette édition aura une saveur toute particulière puisqu’elle se déroulera le soir de la grande éclipse solaire du 12 août 2026, un événement rare qui promet de rendre cette soirée inoubliable.

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 89 72 45 contact@domainedelagarde.com

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English :

Enjoy a cozy evening with live music by a band while savoring a delicious meal

L’événement Soirée vigneronne au Domaine de la Garde Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot