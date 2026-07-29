Informations pratiques

Labastide-Marnhac

Ciné-Lot En Fanfare

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde

Synopsis Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

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English :

Synopsis: Thibaut is an internationally renowned conductor who travels the world

L’événement Ciné-Lot En Fanfare Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cahors Vallée du Lot