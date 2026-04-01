Vire-sur-Lot

Dégustation au Château du Cèdre

Bru Vire-sur-Lot Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dégustation gratuite de Millésimes anciens du domaine soigneusement sélectionnés, cuvées haut de gamme du domaine, rarement en dégustation.

Dégustation gratuite de Millésimes anciens du domaine soigneusement sélectionnés, cuvées haut de gamme du domaine, rarement en dégustation.

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Bru Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie +33 5 65 36 53 87

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English :

Free tasting of carefully selected old vintages from the estate, top-of-the-range cuvées from the estate, rarely tasted.

L’événement Dégustation au Château du Cèdre Vire-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot