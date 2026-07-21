Informations pratiques

Chloe Dunn en concert pour le Folk Club de Cahors avec violon classique et pop Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Mercredi 26 août, 20h30

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le mercredi 26 août au Château de Labastide-Marnhac avec Chloe Dunn en tête d’affiche, avec du violon classique et pop.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T23:00:00.000+02:00

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Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac



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