AGENDA · Labastide-Marnhac
Chloe Dunn en concert pour le Folk Club de Cahors avec violon classique et pop Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac
mercredi 26 août 2026 · Château de Labastide-Marnhac · Labastide-Marnhac
Informations pratiques
Chloe Dunn en concert pour le Folk Club de Cahors avec violon classique et pop Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Mercredi 26 août, 20h30
Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le mercredi 26 août au Château de Labastide-Marnhac avec Chloe Dunn en tête d’affiche, avec du violon classique et pop.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-26T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T23:00:00.000+02:00
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Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac
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