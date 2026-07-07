AGENDA · Labastide-Marnhac
Concert Duo Gospel Labastide-Marnhac
dimanche 13 septembre 2026 · Labastide-Marnhac
Informations pratiques
Labastide-Marnhac
Concert Duo Gospel
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Concert organisé par l'association Patrimoine et Culture
Concert organisé par l'association Patrimoine et Culture
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 50 59 89
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English :
Concert organized by the Patrimoine et Culture association
L’événement Concert Duo Gospel Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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