Informations pratiques

Labastide-Marnhac

Concert Duo Gospel

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Concert organisé par l'association Patrimoine et Culture

Concert organisé par l'association Patrimoine et Culture

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 03 50 59 89

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English :

Concert organized by the Patrimoine et Culture association

L’événement Concert Duo Gospel Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Cahors Vallée du Lot