Visite commentée du château de Labastide Marnhac, Château de Labastide Marnhac, Labastide-Marnhac

Informations pratiques

Visite commentée du château de Labastide Marnhac Dimanche 20 septembre, 09h00 Château de Labastide Marnhac Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le petit patrimoine local à travers un circuit proposé en visite libre ou guidée.

Une conférence sera consacrée au patrimoine local en péril. La journée sera également animée par le troubadour Jean Dubois.

Le musée de l’École et la bibliothèque seront ouverts à la visite.

Château de Labastide Marnhac 511 rue de la mairie, 46090 Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie 06 81 84 38 71 Le château de Labastide Marnhac se compose de bâtiments datant des XIVe, XVIe et XIXe siècles. Pas de transport en commun. Grand parking gratuit à côté du château.

Découvrez le petit patrimoine local à travers un circuit proposé en visite libre ou guidée.

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