Labastide-Marnhac

Chloe Dunn concert violon et pop

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Chloe est une violoniste et compositrice britannique qui façonne des univers immersifs tel un orchestre à elle seule

Chloe est une violoniste et compositrice britannique qui façonne des univers immersifs tel un orchestre à elle seule.

À travers le violon, la voix et l’électronique live, elle tisse le folklore et le récit dans des performances sculpturales, à la fois intimes et vastes. Du Palais de l’Élysée au Théâtre National de l’Empreinte, son travail touche le public par le son, la présence et l’atmosphère.

À la fois libre et poétique, la musique de Chloe transporte les auditeurs vers des territoires lumineux et cinématographiques, où se rencontrent émotion, imagination et art.

Les réservations sont vivement conseillées.

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

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English :

Chloe is a British violinist and composer who creates immersive worlds like a one-woman orchestra

L’événement Chloe Dunn concert violon et pop Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot