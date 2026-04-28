Chloe Dunn concert violon et pop Labastide-Marnhac
Chloe Dunn concert violon et pop Labastide-Marnhac mercredi 26 août 2026.
Labastide-Marnhac
Chloe Dunn concert violon et pop
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Chloe est une violoniste et compositrice britannique qui façonne des univers immersifs tel un orchestre à elle seule
Chloe est une violoniste et compositrice britannique qui façonne des univers immersifs tel un orchestre à elle seule.
À travers le violon, la voix et l’électronique live, elle tisse le folklore et le récit dans des performances sculpturales, à la fois intimes et vastes. Du Palais de l’Élysée au Théâtre National de l’Empreinte, son travail touche le public par le son, la présence et l’atmosphère.
À la fois libre et poétique, la musique de Chloe transporte les auditeurs vers des territoires lumineux et cinématographiques, où se rencontrent émotion, imagination et art.
Les réservations sont vivement conseillées.
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com
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English :
Chloe is a British violinist and composer who creates immersive worlds like a one-woman orchestra
L’événement Chloe Dunn concert violon et pop Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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