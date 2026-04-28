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Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Labastide-Marnhac

Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Labastide-Marnhac

Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Labastide-Marnhac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Château à Labastide-Marnhac

Ville : 46090 Labastide-Marnhac

Département : Lot

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Général

Labastide-Marnhac

Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche

Château à Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations. Un savoureux cocktail, résolument swing, à partager autour d'une table, au coin d'un bar ou le temps d'une danse !

Violon: Julien Casanovas

Guitare: Sebastien Gutiez

Contrebasse: Benoît Pradines

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Château à Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83  folkclubcahors@gmail.com

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English :

Shamade Swing Trio takes you on a string swing through gypsy jazz standards, with their own compositions and improvisations

L’événement Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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