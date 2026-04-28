Labastide-Marnhac

Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche

Château à Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations. Un savoureux cocktail, résolument swing, à partager autour d'une table, au coin d'un bar ou le temps d'une danse !

Violon: Julien Casanovas

Guitare: Sebastien Gutiez

Contrebasse: Benoît Pradines

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Château à Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

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English :

Shamade Swing Trio takes you on a string swing through gypsy jazz standards, with their own compositions and improvisations

L’événement Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot