Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac
Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac vendredi 29 mai 2026.
Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Vendredi 29 mai, 20h30 15 euros
Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 29 mai au Château de Labastide-Marnhac avec Shamade Swing Trio en tête d’affiche, avec du Jazz Manouche.
Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations.
Un savoureux cocktail, résolument swing, à partager autour d’une table, au coin d’un bar ou le temps d’une danse!
Violon: Julien Casanovas
Guitare: Sebastien Gutiez
Contrebasse: Benoît Pradines
Comme d’habitude au Folk Club, il y aura une série d’artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert, animé con brio par l’organisateur du club, Michel Griffin.
L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T23:00:00.000+02:00
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06 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com
Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot
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