Shamade Swing Trio en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Jazz Manouche Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Vendredi 29 mai, 20h30 15 euros

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 29 mai au Château de Labastide-Marnhac avec Shamade Swing Trio en tête d’affiche, avec du Jazz Manouche.

Shamade Swing Trio vous emmène swinguer au son des cordes, à travers les standards de jazz manouche, agrémentés de leurs compositions et improvisations.

​Un savoureux cocktail, résolument swing, à partager autour d’une table, au coin d’un bar ou le temps d’une danse!

Violon: Julien Casanovas

Guitare: Sebastien Gutiez

Contrebasse: Benoît Pradines

​Comme d’habitude au Folk Club, il y aura une série d’artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert, animé con brio par l’organisateur du club, Michel Griffin.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T23:00:00.000+02:00

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06 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot



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