Théâtre de récit de cirque « Mentir lo Minimo »

À travers un duo de vélo acrobatique, ce spectacle épuré et poétique questionne avec humour le rapport que l’on entretient avec son corps et la manière dont on accepte ses faiblesses, ses limites… À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo s’inspire du courant minimaliste et propose au public un spectacle intime et épuré. Sous son apparente simplicité, celui-ci nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Mentir lo Mínimo est un spectacle qui cherche à se débarrasser de tout ce qui n’est pas nécessaire et parle du voyage de ces trois corps sur la scène la femme, l’homme et le vélo, et comment ils se débarrassent de leurs propres couches pour arriver à l’essentiel, au minimum. Et quel est le minimum ? Le minimum est le propre corps dans lequel on vit et la relation que chacun entretient avec son corps. Est-ce confortable pour vous ? Le changeriez-vous ? .

English :

Compagnie Alta Gama

Through a duo of acrobatic bicycles, this refined, poetic show humorously questions the relationship we have with our bodies, and the way we accept our weaknesses and limits? At the crossroads of contemporary circus, theater and music, Mentir lo Mínimo draws its inspiration from the minimalist movement, offering audiences an intimate, uncluttered show

German :

Alta Gama Kompanie

Dieses schlichte und poetische Stück, das auf einem akrobatischen Fahrrad-Duo basiert, stellt auf humorvolle Weise die Beziehung zu unserem Körper und die Art und Weise, wie wir unsere Schwächen und Grenzen akzeptieren, in Frage? Mentir lo Mínimo ist ein Grenzgänger zwischen zeitgenössischem Zirkus, Theater und Musik, der sich von der minimalistischen Strömung inspirieren lässt und dem Publikum eine intime und schlichte Show bietet

Italiano :

Azienda Alta Gama

Attraverso un duo di biciclette acrobatiche, questo spettacolo raffinato e poetico si interroga con umorismo sul rapporto che abbiamo con il nostro corpo e sul modo in cui accettiamo le nostre debolezze e i nostri limiti? All’incrocio tra circo contemporaneo, teatro e musica, Mentir lo Mínimo trae ispirazione dal movimento minimalista, offrendo al pubblico uno spettacolo intimo e senza fronzoli

Espanol :

Empresa Alta Gama

A través de un dúo de bicicletas acrobáticas, este refinado y poético espectáculo cuestiona con humor la relación que mantenemos con nuestro cuerpo y la forma en que aceptamos nuestras debilidades y límites.. A caballo entre el circo contemporáneo, el teatro y la música, Mentir lo Mínimo se inspira en el movimiento minimalista para ofrecer al público un espectáculo íntimo y depurado

