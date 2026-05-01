Concert de printemps Labastide-Marnhac
Concert de printemps Labastide-Marnhac lundi 18 mai 2026.
Labastide-Marnhac
Concert de printemps
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18 19:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors
Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors. Florilège musical, percussions, saxophones, croque-notes…
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 70 09 biblio-labastidemarnhac@orange.fr
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English :
By students and teachers of the Conservatoire du Grand Cahors
L’événement Concert de printemps Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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