Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de printemps Labastide-Marnhac

Concert de printemps Labastide-Marnhac

Concert de printemps Labastide-Marnhac lundi 18 mai 2026.

Ville : 46090 Labastide-Marnhac

Département : Lot

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Labastide-Marnhac

Concert de printemps

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:00:00
fin : 2026-05-18 19:00:00

Date(s) :
2026-05-18

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors. Florilège musical, percussions, saxophones, croque-notes…

  .

Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 70 09  biblio-labastidemarnhac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By students and teachers of the Conservatoire du Grand Cahors

L’événement Concert de printemps Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Labastide-Marnhac (Lot)