Labastide-Marnhac

Concert de printemps

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18 19:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors

Par les élèves et professeurs du Conservatoire du Grand Cahors. Florilège musical, percussions, saxophones, croque-notes…

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 70 09 biblio-labastidemarnhac@orange.fr

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English :

By students and teachers of the Conservatoire du Grand Cahors

L’événement Concert de printemps Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot