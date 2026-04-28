Labastide-Marnhac

Les Chromatisés en concert pour le Folk Club de Cahors avec harmonies folk

Labastide-Marnhac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Les Chromatisés sont un trio basé dans la région de Limogne-en-Quercy qui interprète le folk, chanson française et variété internationale avec çà et là des touches de jazz, rock, gospel ou encore blues, le tout avec l’émotion et l’humour

Les Chromatisés sont un trio basé dans la région de Limogne-en-Quercy qui interprète le folk, chanson française et variété internationale avec çà et là des touches de jazz, rock, gospel ou encore blues, le tout avec l’émotion et l’humour.

Leur particularité réside dans leur réinterprétation de chansons plus ou moins connues en y ajoutant beaucoup d’harmonies vocales, de la guitare acoustique et du violon.

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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com

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English :

Les Chromatisés are a trio based in the Limogne-en-Quercy region that interprets folk, French song and international variety with occasional touches of jazz, rock, gospel or blues, all with emotion and humor

L’événement Les Chromatisés en concert pour le Folk Club de Cahors avec harmonies folk Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot