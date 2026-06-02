Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk Contemporain Château de Labastide-Marnhac Labastide Marnhac
Valentine Lambert en concert pour le Folk Club de Cahors avec du Folk Contemporain Château de Labastide-Marnhac Labastide Marnhac mercredi 8 juillet 2026.
Autrice-compositrice, chanteuse et guitariste, Valentine Lambert façonne une folk française délicate et lumineuse. Nourrie par les œuvres de Norah Jones, Joni Mitchell, Emmylou Harris ou Pomme, elle développe une esthétique minimaliste où ses mélodies solaires et sa voix suave rencontrent des textes ciselés. Accompagnée par le guitariste de pedal-steel Manu Bertrand, Valentine Lambert affirme un univers à la croisée de la chanson francophone et de la tradition folk singer-songwriter.
Comme d’habitude au Folk Club, il y aura une série d’artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert, animé con brio par l’organisateur du club, Michel Griffin.
L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.
Les réservations sont vivement recommandées.
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