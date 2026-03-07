Madour en concert pour le Folk Club de Cahors avec Blues & Beatbox Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Vendredi 24 avril, 20h30 15

Le Folk Club de Cahors présente son concert mensuel le vendredi 24 avril au Château de Labastide-Marnhac avec Madour en tête d’affiche, avec Blues & Beatbox.

Madour – Sunny Rust & David Bleu – explorent le répertoire sinueux du blues et de la folk américaine, de leurs racines à nos jours, qu’ils associent au human beatboxing pour créer un duo intimiste et festif, au carrefour du rock brut et du blues traditionnel.

Comme d’habitude au Folk Club, il y aura une série d’artistes locaux à régaler le public pendant la première partie du concert, animé con brio par l’organisateur du club, Michel Griffin.

L’entrée est à 15 euros. Les portes s’ouvrent à 20 heures pour un début à 20h30 pile.

Début : 2026-04-24T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T23:00:00.000+02:00

folkclubcahors@gmail.com 06 86 06 85 83

Château de Labastide-Marnhac 46090 Labastide Marnhac Labastide-Marnhac 46090 Lot



