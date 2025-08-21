Les parcours du Grand Parc de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône
Les parcours du Grand Parc de Figuerolles Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Les parcours du Grand Parc de Figuerolles
Les parcours du Grand Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 90 Distance : 7000.0 Tarif :
Le Grand Parc de Figuerolles de Martigues est un grand espace de 130ha. Plusieurs parcours ont été développés de 3km à 7km à destination des familles.
+33 4 42 49 11 42
English :
The Grand Parc de Figuerolles de Martigues is a large area of 130ha. Several courses have been developed from 3km to 7km for families.
Deutsch :
Der Grand Parc de Figuerolles de Martigues ist eine große Fläche von 130 ha. Für Familien wurden mehrere Strecken von 3 km bis 7 km entwickelt.
Italiano :
Il Grand Parc de Figuerolles a Martigues è una grande area di 130 ettari. Sono stati sviluppati diversi percorsi da 3 km a 7 km per le famiglie.
Español :
El Grand Parc de Figuerolles de Martigues es una gran área de 130ha. Se han desarrollado varios cursos de 3 km a 7 km para familias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-09 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues