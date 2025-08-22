Les rives de Beaugency Beaugency Loiret
Les rives de Beaugency Beaugency Loiret vendredi 1 mai 2026.
Les rives de Beaugency A pieds
Les rives de Beaugency Quai Dunois 45190 Beaugency Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 60 Distance : 4000.0 Tarif :
Partez à la découverte d’un site naturel préservé et protégé, sur la rive gauche de la Loire.
https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28
English : The banks of Beaugency
Discover a preserved and protected natural site on the left bank of the Loire.
Deutsch :
Gehen Sie auf Entdeckungsreise in einem geschützten Naturgebiet am linken Ufer der Loire.
Italiano :
Scoprite un sito naturale preservato e protetto sulla riva sinistra della Loira.
Español :
Descubra un lugar natural preservado y protegido en la orilla izquierda del Loira.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire