Les scieries PR n°4 Lavoine Allier
Les scieries PR n°4 Lavoine Allier vendredi 1 mai 2026.
Les scieries PR n°4
Les scieries PR n°4 Place de l’Église 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Lavoine est une petite commune aux nombreux hameaux, dont celui de chez Pion qui est chargé d’histoire.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les scieries PR n°4
Lavoine is a small commune with many hamlets, including the historic Chez Pion.
Deutsch : Les scieries PR n°4
Lavoine ist eine kleine Gemeinde mit vielen Weilern, von denen der geschichtsträchtige Weiler chez Pion besonders hervorzuheben ist.
Italiano :
Lavoine è un piccolo villaggio con molte frazioni, tra cui Chez Pion, ricca di storia.
Español : Les scieries PR n°4
Lavoine es un pequeño pueblo con numerosas aldeas, entre ellas Chez Pion, cargada de historia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme