Les Sources de l’Ouanne Ouanne Yonne

Les Sources de l’Ouanne En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les Sources de l’Ouanne Place Jean Goutte Ticket 89560 Ouanne Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18500.0

Si l’Ouanne a longtemps été considérée comme prenant sa source au cœur du village éponyme, c’est par hasard que sa vraie source fut découverte.

+33 3 86 45 61 31

English :

Although the Ouanne was long thought to have its source in the heart of the eponymous village, it was by chance that its true source was discovered.

Deutsch :

Lange Zeit wurde angenommen, dass der Ouanne im gleichnamigen Dorf entspringt, doch seine wahre Quelle wurde durch Zufall entdeckt.

Italiano :

Per molto tempo si è pensato che l’Ouanne avesse la sua sorgente nel cuore dell’omonimo villaggio, ma è stato per caso che è stata scoperta la sua vera sorgente.

Español :

Durante mucho tiempo se pensó que el Ouanne nacía en el corazón del pueblo del mismo nombre, pero fue por casualidad que se descubrió su verdadero nacimiento.

