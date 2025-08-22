Lévignac, une grande randonnée en Guyenne Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Lévignac, une grande randonnée en Guyenne A cheval Difficile

Lévignac, une grande randonnée en Guyenne 47120 Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 18600.0 Tarif :

En toponymie, Lévignac, ancienne bastide anglaise dont il reste peu de vestiges, signifie le pays de la vigne. La commune a vu peu à peu disparaître cette production au profit des vergers de pruniers d’Ente.

+33 5 53 66 14 14

English :

In toponymy, Lévignac, a former English bastide town of which there are few remains, means the land of the vine. The commune has seen this production gradually disappear in favour of the plum orchards of Ente.

Deutsch :

In der Toponymie bedeutet Lévignac, eine ehemalige englische Bastide, von der nur noch wenige Überreste erhalten sind, das Land der Weinreben. In der Gemeinde verschwand diese Produktion nach und nach zugunsten der Obstgärten mit den Pflaumenbäumen von Ente.

Italiano :

Nella toponomastica, Lévignac, antica bastide inglese di cui rimangono pochi resti, significa terra della vite. Il comune ha visto scomparire gradualmente questa produzione a favore dei frutteti di prugne dell’Ente.

Español :

En toponimia, Lévignac, una antigua bastida inglesa de la que quedan pocos restos, significa la tierra de la vid. El municipio ha visto desaparecer progresivamente esta producción en favor de los huertos de ciruelas de Ente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine