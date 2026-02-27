Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne
Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne dimanche 3 mai 2026.
Journée printanière et vide-greniers
le Bourg Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
A cette occasion des exposants-horticulteurs-fleuristes seront présents et vous aurez de quoi fleurir votre jardin ou vos balcons !.
Aux stands de fleurs s’ajoutera un vide-greniers où vous pourrez dénicher des petits trésors !
Le Bouquet aux Mille Fleurs prépare sa Journée Printanière !
Au programme cette année
– CONCOURS DE BROUETTES FLEURIES
– VIDE-GRENIER & VIDE-JARDIN !
– Marché végétal (fleurs/plantes/légumes/roseraie/aromates)
– Exposition tracteurs anciens
– Buvette & Restauration sur Place .
le Bourg Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11 mairie.levignac.47@collectivite47.fr
English : Journée printanière et vide-greniers
On this occasion, exhibitors-horticulturists-florists will be present and you will have something to flower your garden or your balconies!
In addition to the flower stands, there will be a garage sale where you can find little treasures!
L’événement Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-25 par OT du Pays de Duras CDT47