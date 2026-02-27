Journée printanière et vide-greniers

le Bourg Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

A cette occasion des exposants-horticulteurs-fleuristes seront présents et vous aurez de quoi fleurir votre jardin ou vos balcons !.

Aux stands de fleurs s’ajoutera un vide-greniers où vous pourrez dénicher des petits trésors !

Le Bouquet aux Mille Fleurs prépare sa Journée Printanière !

Au programme cette année

– CONCOURS DE BROUETTES FLEURIES

– VIDE-GRENIER & VIDE-JARDIN !

– Marché végétal (fleurs/plantes/légumes/roseraie/aromates)

– Exposition tracteurs anciens

– Buvette & Restauration sur Place .

le Bourg Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 72 11 mairie.levignac.47@collectivite47.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée printanière et vide-greniers

On this occasion, exhibitors-horticulturists-florists will be present and you will have something to flower your garden or your balconies!

In addition to the flower stands, there will be a garage sale where you can find little treasures!

L’événement Journée printanière et vide-greniers Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-25 par OT du Pays de Duras CDT47