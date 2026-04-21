Lévignac-de-Guyenne

Soirée des chasseurs

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Soirée des chasseurs

Au programme:

– Repas

– Boissons

– Animations

Réservation obligatoire, apportez vos couverts

Soirée conviviale autour du gibier .

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 38 80 76

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English : Soirée des chasseurs

L’événement Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays de Duras CDT47