Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne
Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne samedi 16 mai 2026.
Lévignac-de-Guyenne
Soirée des chasseurs
Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée des chasseurs
Au programme:
– Repas
– Boissons
– Animations
Réservation obligatoire, apportez vos couverts
Soirée conviviale autour du gibier .
Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 38 80 76
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English : Soirée des chasseurs
L’événement Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays de Duras CDT47
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