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Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne

Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne

Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne samedi 16 mai 2026.

Ville : 47120 Lévignac-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif réduit

Lévignac-de-Guyenne

Soirée des chasseurs

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Soirée des chasseurs
Au programme:
– Repas
– Boissons
– Animations
Réservation obligatoire, apportez vos couverts
Soirée conviviale autour du gibier   .

Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 38 80 76 

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English : Soirée des chasseurs

L’événement Soirée des chasseurs Lévignac-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays de Duras CDT47

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