L’hippodrome La Capelle Aisne

L’hippodrome A pieds

L’hippodrome De l’hippodrome de La Capelle 02260 La Capelle Aisne Hauts-de-France

Avec son hippodrome international, La Capelle est un carrefour hippique dont la réputation n’est plus à faire. Tout près, ce circuit évolue entre pâturages, haies de charmes et habitat en brique typiques de la Thiérache.

English :

With its international racecourse, La Capelle is an equestrian crossroads whose reputation is well established. Nearby, this circuit evolves between pastures, hornbeam hedges and brick houses typical of the Thiérache.

Deutsch :

Mit seiner internationalen Pferderennbahn ist La Capelle ein bekannter Knotenpunkt für den Pferdesport. Ganz in der Nähe verläuft dieser Rundweg zwischen Weiden, Hainbuchenhecken und den für die Thiérache typischen Backsteinhäusern.

Italiano :

Con il suo ippodromo internazionale, La Capelle è un crocevia ippico con una reputazione consolidata. Nelle vicinanze, questo circuito si sviluppa tra pascoli, siepi di carpino e case in mattoni tipiche della regione della Thiérache.

Español :

Con su hipódromo internacional, La Capelle es una encrucijada ecuestre con una reputación consolidada. En los alrededores, este circuito evoluciona entre pastos, setos de carpes y casas de ladrillo típicas de la región de Thiérache.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme