Limagne évasion canoë Lezoux Puy-de-Dôme

Limagne évasion canoë

Limagne évasion canoë 38 rue du rincé 63190 Lezoux Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Limagne évasion propose la location de canoë pour une descente de l’Allier au départ de Joze (63) sur 3 parcours (15 km , 22 km ou 27 km) accessible à tout public.

http://limagneevasion.fr/ +33 6 58 89 45 00

English :

Limagne Evasion offers canoe rental for a descent of the Allier River from Joze (63) on 3 routes (15 km, 22 km or 27 km) accessible to all.

Deutsch :

Limagne évasion bietet den Verleih von Kanus für eine Kanufahrt auf dem Allier ab Joze (63) auf drei Strecken (15 km , 22 km oder 27 km), die für alle Altersgruppen zugänglich sind.

Italiano :

Limagne Evasion propone il noleggio di canoe per una discesa dell’Allier da Joze (63) su 3 percorsi (15 km, 22 km o 27 km) accessibili a tutti.

Español :

Limagne Evasion ofrece alquiler de canoas para descender el Allier desde Joze (63) en 3 recorridos (15 km, 22 km o 27 km) accesibles a todos.

