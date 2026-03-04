L’HAIR GALLO-ROMAIN VIA LE LYCÉE GERGOVIE, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

L’HAIR GALLO-ROMAIN VIA LE LYCÉE GERGOVIE Samedi 23 mai, 17h00 Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Cette année, le musée départemental de la Céramique s’est associé aux élèves de 1re « Bac Pro Métiers de la Coiffure » du lycée Gergovie de Clermont-Ferrand pour explorer durant l’année scolaire les coiffures de l’Antiquité.

Démonstration de coiffures antiques, exposition de bustes d’argile, projection retraçant le projet ou encore défilés, les lycéens vous inviteront à apprécier leur talent et leur créativité.

Ce sera l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux, mais aussi de passer de la théorie à la pratique en vous laissant coiffer. Entre leurs mains, vous vous laisserez surprendre par l’art capillaire à la romaine et adopterez le look antique.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Le musée expose l'histoire de la sigillée et des potiers lézoviens et plus largement de la céramique sur le territoire de Lezoux depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, et valorise la création céramique contemporaine à travers plusieurs projets (expositions, résidences d'artiste, acquisitions…).

Cl. Lycée Gergovie de Clermont-Ferrand