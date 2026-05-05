L’HAIR GALLO-ROMAIN, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

L’HAIR GALLO-ROMAIN Samedi 23 mai, 19h00 Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

19 h à minuit.

Entrée et activités gratuites.

Retrouvez l’intégralité du programme et les informations pratiques sur le site du musée : https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Méduse, l’icône par excellence

Quelle figure mythologique incarne mieux le thème que Méduse ? D’abord symbole de beauté, sa chevelure de serpents, cadeau et malédiction d’Athéna, devient une arme redoutable. Laissez-vous guider par Méduse… mais prenez garde : un seul regard et vous voilà pétrifiés !

Spectacle « L’épopée mythique » avec la compagnie Il était une flamme

Vêtus de costumes originaux et lumineux, les artistes vous emportent dans une création fantastique. Plongez dans le mythe de Méduse, entre séduction, punition divine et pouvoir protecteur : les cheveux deviennent porteurs de sens, de magie et de mémoire.

Une déambulation haute en couleur où la légende prend vie !

À 20 h, 22 h et 23 h – Durée 35 min.

Tout public, sans réservation.

Jeu connecté, défiez-vous avec B&T Expérience

Conçu spécialement pour le musée, ce jeu vous entraîne dans une aventure immersive aux côtés de Méduse. En solo, en duo ou en équipe, relevez les défis, résolvez les énigmes et explorez le musée autrement, smartphone en main.

À la clé, des lots à gagner : souvenirs et bons cadeaux du musée, activités ludiques et insolites proposées par B&T Expérience, ainsi que des coupes et soins esthétiques offerts par le lycée.

En continu.

Tout public, sans réservation.

Photobooth, immortalisez votre aventure

À votre tour de réinventer la légende de Méduse ! Choisissez vos accessoires et mettez-vous en scène.

Un, deux, trois, souriez : repartez avec un souvenir unique de votre soirée.

En continu.

Tout public, sans réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html L’accessibilité du musée départemental de la céramique de Lezoux et le parcours muséographique sont étudiés pour tous types de public. Le musée expose l’histoire de la sigillée et des potiers lézoviens et plus largement de la céramique sur le territoire de Lezoux depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, et valorise la création céramique contemporaine à travers plusieurs projets (expositions, résidences d’artiste, acquisitions…).

Méduse, l’icône par excellence

© Ministère de la Culture