Mais où est donc passé le parageot de Barnabé ? Balade numérique Baludik Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Mais où est donc passé le parageot de Barnabé ? Balade numérique Baludik

Mais où est donc passé le parageot de Barnabé ? Balade numérique Baludik 2 lieu-dit La Gatelière 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Prêt à aider Célestin qui a perdu son parageot Barnabé ? Mais, qu’est-ce qu’un parageot ? Si tu viens de visiter la Mine Bleue, tu connais la réponse ! Mais tu ne connais pas encore l’histoire trépidante que vont vivre nos amis Barnabé et Célestin.

English :

Ready to help Célestin who lost his Barnabé finial? But what is a finial? If you’ve just visited the Blue Mine, you know the answer! But you still don’t know the exciting story that our friends Barnabé and Celestine will live through.

Deutsch :

Bist du bereit, Celestine zu helfen, der seinen Parageot Barnabé verloren hat? Aber was ist ein Parageot? Wenn du gerade die Mine Bleue besucht hast, kennst du die Antwort! Aber du kennst noch nicht die rasante Geschichte, die unsere Freunde Barnabas und Célestin erleben werden.

Italiano :

Siete pronti ad aiutare Célestin che ha perso il suo parageot Barnabé? Ma cos’è un parageot? Se avete appena visitato la Miniera Blu, conoscete la risposta! Ma non conoscete ancora l’emozionante storia che i nostri amici Barnabé e Célestin stanno per vivere.

Español :

¿Listo para ayudar a Célestin, que ha perdido a su parageot Barnabé? Pero, ¿qué es un parageot? Si acaba de visitar la Mina Azul, ya sabe la respuesta Pero aún no conoces la apasionante historia que van a vivir nuestros amigos Barnabé y Célestin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-24 par Anjou tourime