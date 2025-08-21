Marche nordique parcours bleu clair Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir

Marche nordique parcours bleu clair Saintigny UFOLEP A pieds

Marche nordique parcours bleu clair Saintigny UFOLEP 1 Rue Principale 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8800.0 Tarif :

Cet itinéraire facile permet de découvrir des demeures percheronnes et des panoramas pittoresques.

Parcours de marche nordique labellisé UFOLEP

https://randonnees.eurelien.fr/circuit/5e78ddecdb2a87.34373386/5f5b41f592b6c/marche-nordique-parcours-bleu-clair-saintigny-ufolep

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This easy route takes in Percheron mansions and picturesque panoramas.

UFOLEP-certified Nordic walking course

Deutsch :

Auf dieser leichten Route können Sie Percheron-Häuser und malerische Panoramen entdecken.

Nordic-Walking-Strecke mit UFOLEP-Label

Italiano :

Questo facile percorso vi porterà davanti a palazzi Perche e a panorami pittoreschi.

Percorso di nordic walking approvato dall’UFOLEP

Español :

Esta ruta fácil le llevará junto a mansiones de Perche y vistas pintorescas.

Ruta de marcha nórdica homologada por la UFOLEP

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire