Marche nordique parcours bleu clair Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir

Marche nordique parcours bleu clair Saintigny UFOLEP 1 Rue Principale 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 8800.0 Tarif :
Cet itinéraire facile permet de découvrir des demeures percheronnes et des panoramas pittoresques.
Parcours de marche nordique labellisé UFOLEP
English :
This easy route takes in Percheron mansions and picturesque panoramas.
UFOLEP-certified Nordic walking course
Deutsch :
Auf dieser leichten Route können Sie Percheron-Häuser und malerische Panoramen entdecken.
Nordic-Walking-Strecke mit UFOLEP-Label
Italiano :
Questo facile percorso vi porterà davanti a palazzi Perche e a panorami pittoreschi.
Percorso di nordic walking approvato dall’UFOLEP
Español :
Esta ruta fácil le llevará junto a mansiones de Perche y vistas pintorescas.
Ruta de marcha nórdica homologada por la UFOLEP
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire