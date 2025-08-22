Marche nordique parcours rouge Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir

Marche nordique parcours rouge Saintigny UFOLEP A pieds

Marche nordique parcours rouge Saintigny UFOLEP 1 Rue Principale 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 15700.0 Tarif :

Ce parcours de marche nordique, labellisé UFOLEP, est à réserver aux aguerris et aux sportifs. Il vous mènera au delà des coteaux calcaires, par le bois de Blainville.

http://www.cd.ufolep.org/eureetloir/eureetloir_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=8gu4tc807e5apqmvhf2ufq50j2&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1020500007

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This UFOLEP-approved Nordic walking trail is for experienced walkers and sports enthusiasts only. It takes you over the limestone hills and through the Bois de Blainville.

Deutsch :

Diese Nordic-Walking-Strecke, die mit dem UFOLEP-Label ausgezeichnet ist, ist nur für erfahrene und sportliche Teilnehmer geeignet. Er führt Sie über die Kalksteinhänge hinaus durch den Wald von Blainville.

Italiano :

Questo percorso di nordic walking, approvato dall’UFOLEP, è riservato agli escursionisti esperti e agli sportivi. Si snoda sulle colline calcaree e attraverso i boschi di Blainville.

Español :

Este sendero de marcha nórdica homologado por la UFOLEP es sólo para senderistas experimentados y entusiastas del deporte. Recorre las colinas de piedra caliza y los bosques de Blainville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire