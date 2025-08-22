Marche nordique parcours vert Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir
Marche nordique parcours vert Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Marche nordique parcours vert Saintigny UFOLEP A pieds
1 Rue Principale 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 75 Distance : 5200.0 Tarif :
Cet itinéraire facile, est accessible à toute personne désirant se promener autour de Saint-Denis-d’Authou, commune de Saintigny, en toute quiétude, ou encore s’initier à la marche nordique.
Parcours de marche nordique labellisé UFOLEP
Panneau de marche nordique au départ.
http://www.cd.ufolep.org/eureetloir/eureetloir_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=8gu4tc807e5apqmvhf2ufq50j2&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1020500007
English :
This easy route is accessible to anyone wishing to walk around Saint-Denis-d’Authou, in the commune of Saintigny, in complete peace and quiet, or to take up Nordic walking.
UFOLEP-certified Nordic walking course
Nordic walking sign at the start.
Deutsch :
Diese leichte Route ist für alle Personen geeignet, die in der Umgebung von Saint-Denis-d’Authou, Gemeinde Saintigny, in aller Ruhe spazieren gehen oder sich mit Nordic Walking vertraut machen möchten.
Nordic-Walking-Strecke mit dem UFOLEP-Label
Nordic-Walking-Schild am Start.
Italiano :
Questo facile percorso è accessibile a tutti coloro che desiderano passeggiare nei dintorni di Saint-Denis-d’Authou, nel comune di Saintigny, in tutta tranquillità, o dedicarsi al nordic walking.
Corso di nordic walking omologato UFOLEP
Cartello di nordic walking alla partenza.
Español :
Este fácil itinerario es accesible a todo aquel que desee pasear por Saint-Denis-d’Authou, en la comuna de Saintigny, con toda tranquilidad, o iniciarse en la marcha nórdica.
Recorrido de marcha nórdica homologado por la UFOLEP
Señal de marcha nórdica en la salida.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire