MON VILLAGE ET SES MYSTERES ESTHER A SAINT-RÉMY-LA-VARENNE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Saint-Rémy-la-Varenne 49250 Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Pays de la Loire

Ce parcours culturel vous fera découvrir Saint-Rémy-la-Varenne à travers une enquête amusante pour les petits et pour les grands ! Esthère, votre super guide, vous suivra pendant toute votre aventure pour y découvrir l’histoire et les mystères de ce village.

This cultural tour will make you discover Saint-Rémy-la-Varenne through a fun investigation for children and adults! Esthère, your super guide, will follow you throughout your adventure to discover the history and the mysteries of this village.

Auf diesem kulturellen Rundgang können Sie Saint-Rémy-la-Varenne durch eine unterhaltsame Untersuchung für Groß und Klein entdecken! Esthère, Ihr Superführer, wird Sie auf Ihrem Abenteuer begleiten, um die Geschichte und die Geheimnisse dieses Dorfes zu entdecken.

Questo percorso culturale vi farà scoprire Saint-Rémy-la-Varenne attraverso un’indagine divertente per grandi e piccini! Esthère, la vostra super-guida, vi seguirà durante la vostra avventura alla scoperta della storia e dei misteri di questo villaggio.

Este recorrido cultural le hará descubrir Saint-Rémy-la-Varenne a través de una divertida investigación para grandes y pequeños Esthère, su superguía, le seguirá a lo largo de toda la aventura para descubrir la historia y los misterios de este pueblo.

