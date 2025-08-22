N°1 VTT Vallon et crête de Tiergues Saint-Affrique Aveyron

N°1 VTT Vallon et crête de Tiergues

N°1 VTT Vallon et crête de Tiergues 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Par les chemins de crête et de traverse, au gré de séduisants panoramas, reliez deux vestiges emblématiques de l’histoire saint-affricaine le dolmen de Tiergues et l’imposant rocher de Caylus

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

English : N°1 Tiergues Valley and Ridge

Along ridge and cross paths, guided by charming panoramas, connect two emblematic remnants of Saint-Affricain history: the Tiergues dolmen and the imposing Caylus rock.

Deutsch :

Verbinden Sie auf Kamm- und Querfeldeinpfaden und über reizvolle Panoramen zwei emblematische Relikte der Geschichte von Saint-Affricaine: den Dolmen von Tiergues und den imposanten Felsen von Caylus

Italiano :

Seguite la cresta e i sentieri di fondo e godetevi gli incantevoli panorami mentre collegate due emblematiche reliquie della storia di Saint-African: il dolmen di Tiergues e l’imponente roccia di Caylus

Español : N°1 Valle y Cresta de Tiergues

Por caminos de cresta y de travesía, al ritmo de encantadores panoramas, conecta dos vestigios emblemáticos de la historia saint-affricaine: el dolmen de Tiergues y el imponente roquedo de Caylus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron