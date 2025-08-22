N°14 VTT Au grand air Saint-Affrique Aveyron

N°14 VTT Au grand air

N°14 VTT Au grand air 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une échappée belle et sportive vers les reliefs qui dominent Saint-Affrique, avec des passages ardus au gré des monotraces et des vues de toute beauté sur la ville et les vallées.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°14 In the open air

A beautiful and sporty escape to the heights overlooking Saint-Affrique, with challenging sections along the singletracks and breathtaking views of the town and surrounding valleys.

Deutsch :

Eine schöne und sportliche Flucht zu den Reliefs, die Saint-Affrique überragen, mit anstrengenden Passagen entlang der Monotraces und wunderschönen Ausblicken auf die Stadt und die Täler.

Italiano :

Una fuga bella e sportiva sulle colline sopra Saint-Affrique, con tratti impegnativi sulle monotraces e splendide viste sulla città e sulle valli.

Español : N°14 Al aire libre

Una escapada bella y deportiva hacia los relieves que dominan Saint-Affrique, con tramos exigentes a lo largo de los singletracks y vistas impresionantes de la ciudad y los valles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron