N°2 VTT Buissières et dolmens Saint-Affrique Aveyron

N°2 VTT Buissières et dolmens

N°2 VTT Buissières et dolmens 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

De lignes de crêtes en tunnels de buis, traversez un paysage superbe d’où se détachent une à une les silhouettes des dolmens. Un parcours qui conjugue l’exigence et le pur plaisir de la balade

English : N°2 Buissières and dolmens

From ridgelines to tunnels of boxwood, cross a superb landscape where the silhouettes of the dolmens emerge one by one. A route that combines challenge with the pure pleasure of the ride.

Deutsch :

Von Kammlinien bis zu Buchsbaumtunneln durchqueren Sie eine wunderschöne Landschaft, in der sich eine Silhouette nach der anderen von den Dolmen abhebt. Ein Weg, der hohe Ansprüche und pures Wandervergnügen miteinander verbindet

Italiano :

Dalle linee di cresta alle gallerie di bosso, attraversate un paesaggio superbo dove le sagome dei dolmen si stagliano una ad una. Un percorso che unisce standard impegnativi al puro piacere della passeggiata

Español : N°2 Buissières y dólmenes

De crestas a túneles de boj, atraviesa un paisaje magnífico donde se destacan una a una las siluetas de los dólmenes. Un recorrido que combina exigencia con el puro placer del paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron