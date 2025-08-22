N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier
N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier vendredi 1 mai 2026.
N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ du foyer de Montoncel, ce beau parcours, à faire entre sportifs vous fera découvrir les mythiques Bois Noirs.
https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89
English : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Departing from the Montoncel foyer, this beautiful route, to be enjoyed by all sports enthusiasts, will take you to the mythical Bois Noirs.
Deutsch : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Ausgehend von der Feuerstelle in Montoncel führt Sie diese schöne Strecke, die nur unter Sportlern zu bewältigen ist, durch die mythischen Bois Noirs.
Italiano :
Con partenza dal foyer di Montoncel, questo bellissimo percorso è un ottimo modo per scoprire il mitico Bois Noirs.
Español : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs
Con salida desde el vestíbulo de Montoncel, esta hermosa ruta es una excelente manera de descubrir el mítico Bois Noirs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme