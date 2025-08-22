N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du foyer de Montoncel, ce beau parcours, à faire entre sportifs vous fera découvrir les mythiques Bois Noirs.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Departing from the Montoncel foyer, this beautiful route, to be enjoyed by all sports enthusiasts, will take you to the mythical Bois Noirs.

Deutsch : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Ausgehend von der Feuerstelle in Montoncel führt Sie diese schöne Strecke, die nur unter Sportlern zu bewältigen ist, durch die mythischen Bois Noirs.

Italiano :

Con partenza dal foyer di Montoncel, questo bellissimo percorso è un ottimo modo per scoprire il mitico Bois Noirs.

Español : N°35 La Découverte Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Con salida desde el vestíbulo de Montoncel, esta hermosa ruta es una excelente manera de descubrir el mítico Bois Noirs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme