N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du foyer de ski du Montoncel, ce parcours vous donnera un aperçu de la mythique forêt des Bois Noirs avant de vous conduire en contre-bas au joli village de Lavoine qui vous offre un joli point de vue sur la vallée du Sichon.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Departing from the Montoncel ski lodge, this route gives you a glimpse of the mythical Bois Noirs forest before taking you down to the pretty village of Lavoine, with its lovely views over the Sichon valley.

Deutsch : N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Ausgehend von der Skiherberge Montoncel gibt Ihnen diese Strecke einen Einblick in den mythischen Wald der Bois Noirs, bevor sie Sie unterhalb in das hübsche Dorf Lavoine führt, das Ihnen einen schönen Ausblick auf das Sichon-Tal bietet.

Italiano :

Partendo dalla stazione sciistica di Montoncel, questo percorso vi farà scoprire la mitica foresta dei Bois Noirs prima di scendere al grazioso villaggio di Lavoine, con una bella vista sulla valle del Sichon.

Español : N°36 Le Tour des Villages Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de la estación de esquí de Montoncel, esta ruta le permitirá descubrir el mítico bosque de Bois Noirs antes de descender hasta el bonito pueblo de Lavoine, con sus hermosas vistas sobre el valle de Sichon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme