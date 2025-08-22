N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Laprugne Allier

N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs La Loge des Gardes 03250 Laprugne Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire au départ du plateau de la Verrerie à Saint-Nicolas-des-Biefs ou de la Loge des Gardes vous plongera dans la grande forêt domaniale de l’Assise et vous fera aussi traverser les magnifiques et atypiques paysages de la Verrerie.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Leaving from the Plateau de la Verrerie in Saint-Nicolas-des-Biefs or from the Loge des Gardes, this itinerary plunges you into the vast Assise state forest and takes you through the magnificent and atypical landscapes of the Verrerie.

Deutsch : N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Diese Route, die vom Plateau de la Verrerie in Saint-Nicolas-des-Biefs oder von der Loge des Gardes aus startet, lässt Sie in den großen Staatswald von Assise eintauchen und führt Sie auch durch die wunderschönen und untypischen Landschaften von La Verrerie.

Italiano :

Partendo dall’altopiano della Verrerie a Saint-Nicolas-des-Biefs o dalla Loge des Gardes, questo itinerario vi condurrà nella vasta foresta nazionale dell’Assise e attraverso i magnifici e atipici paesaggi della Verrerie.

Español : N°51 La Grande Borne Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de la meseta de la Verrerie en Saint-Nicolas-des-Biefs o de la Loge des Gardes, esta ruta le llevará al vasto bosque nacional de Assise y a través de los magníficos y atípicos paisajes de la Verrerie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme