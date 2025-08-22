N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Lavoine Allier

N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs Foyer du Montoncel 03250 Lavoine Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de La Loge des Gardes, Lavoine, du plateau de la Verrerie à Saint-Nicolas-Des-Biefs ou Saint-Priest-la-Prugne, ce grand itinéraire vous plonge dans la nature sauvage de la Montagne Bourbonnaise.

https://www.boisnoirs.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Leaving from La Loge des Gardes, Lavoine, Plateau de la Verrerie to Saint-Nicolas-Des-Biefs or Saint-Priest-la-Prugne, this great itinerary plunges you into the wilderness of the Montagne Bourbonnaise.

Deutsch : N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Von La Loge des Gardes, Lavoine, dem Plateau de la Verrerie in Saint-Nicolas-Des-Biefs oder Saint-Priest-la-Prugne aus tauchen Sie auf dieser großen Route in die wilde Natur der Montagne Bourbonnaise ein.

Italiano :

Partendo da La Loge des Gardes, Lavoine, dal Plateau de la Verrerie a Saint-Nicolas-Des-Biefs o da Saint-Priest-la-Prugne, questo grande itinerario vi immerge nella natura selvaggia della Montagne Bourbonnaise.

Español : N°53 Le Grand Tour Espace VTT-FFC Massif des Bois Noirs

Partiendo de La Loge des Gardes, Lavoine, el Plateau de la Verrerie en Saint-Nicolas-Des-Biefs o Saint-Priest-la-Prugne, esta gran ruta le sumerge en la naturaleza salvaje de la Montagne Bourbonnaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme