N°6 VTT Les berges de la Sorgues Saint-Affrique Aveyron

N°6 VTT Les berges de la Sorgues 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Un parcours ombragé qui relie Saint-Affrique au village de Lapeyre, puis retour, en épousant les méandres de la rivière Sorgues. Idéal pour une balade rafraîchissante ou une initiation au VTT

English : N°6 The Banks of the Sorgues

A shaded route connecting Saint-Affrique to the village of Lapeyre, then back, following the meanders of the Sorgues River. Ideal for a refreshing walk or an introduction to MTB.

Deutsch :

Eine schattige Strecke, die Saint-Affrique mit dem Dorf Lapeyre verbindet und dann wieder zurück, wobei sie sich den Windungen des Flusses Sorgues anpasst. Ideal für einen erfrischenden Spaziergang oder eine Einführung ins Mountainbiken

Italiano :

Un percorso ombreggiato da Saint-Affrique al villaggio di Lapeyre e ritorno, seguendo i meandri del fiume Sorgues. Ideale per una pedalata rinfrescante o per introdursi alla mountain bike

Español : N°6 Las riberas del Sorgues

Un recorrido sombreado que une Saint-Affrique con el pueblo de Lapeyre y regresa, siguiendo los meandros del río Sorgues. Ideal para un paseo refrescante o una iniciación al MTB.

