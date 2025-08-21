N°7 VTT Les Relais Saint-Affrique Aveyron

N°7 VTT Les Relais

N°7 VTT Les Relais 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

De fortes pentes, des portions techniques, 41km… et le jeu en vaut la chandelle ! Des vallées de la Sorgues et du Dourdou aux avant-causses, une formidable immersion en pays Saint-Affricain

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°7 The Relays

Steep slopes, technical sections, 41 km… and it’s well worth it! From the valleys of the Sorgues and Dourdou to the foothills, an amazing immersion in the Saint-Affricain region.

Deutsch :

Starke Steigungen, technische Abschnitte, 41 km? und die Mühe lohnt sich! Von den Tälern der Sorgues und des Dourdou bis hin zu den Vorkausses, ein wunderbares Eintauchen in die Region Saint-Affricain

Italiano :

Pendenze elevate, tratti tecnici, 41 km… e ne vale la pena! Dalle valli dei fiumi Sorgues e Dourdou ai contrafforti delle Hautes-Causses, è un ottimo modo per immergersi nella regione di Saint-Affricain

Español : N°7 Los Relés

Pendientes pronunciadas, tramos técnicos, 41 km… ¡y vale la pena! Desde los valles del Sorgues y del Dourdou hasta los ante-causses, una formidable inmersión en la región de Saint-Affricain.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron